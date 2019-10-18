ФК «Ростов» без шансов проиграл «Зениту»



Перед туром и «Зенит», и «Ростов» были в числе тех четырёх команд, которые имеют одинаковое количество набранных очков. Казалось, что будет напряжённая битва с равными шансами на успех. Но нет. «Ростов» просто ничего не смог противопоставить «Зениту». Точнее Артёму Дзюбе.



Петербуржцы провели мощнейший первый тайм, в ходе которого забили три безответных мяча в ворота Егора Бабурина. Первый случился уже на 14-й минуте – Артём Дзюба после касания Денниса Хаджикадунича упал, как подкошенный. И рефери купился на ловкий трюк – пенальти. Сам же Дзюба и реализовал 11-метровый – 1:0. Через шесть минут он же забил и второй. В том эпизоде его откровенно «проспал» Дмитрий Чистяков после навеса с фланга – 2:0. На последних минутах первого тайма Дзюба оформил ассист на Сердара Азмуна, который с близкого расстояния «расстрелял» Бабурина – 3:0.



Во втором тайме уже всё было решено. «Сине-бело-голубые» забили ещё два мяча. При счёте 5:0 Евгений Чернов заработал пенальти. Его реализовал Роман Ерёменко, отправив мяч под перекладину, есть гол престижа. Итог – первое крупное поражение «Ростова» в сезоне, 1:6.



У подопечных Валерия Карпина остаётся 26 баллов, которые позволяют им делить с «Краснодаром» третью строчку чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги.



26 октября «Ростов» сыграет на своём поле с аутсайдером чемпионата ФК «Сочи».