Фото: пресс-служба ФК Акрон

Главному тренеру ФК «Акрон» назначили штраф за нарушение на матче с «Ростовом». Согласно информации от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, Заур Тедеев, наставник тольяттинской команды, был замечен в том, что покинул пределы отведенной ему технической зоны во время игры.В результате главный тренер «Акрона» был оштрафован на 30 тысяч рублей. Кроме того, ростовский клуб также получил штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение технического регламента.