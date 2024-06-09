ФК «Чайка» из Ростовской области вернулся в Первую лигу чемпионата России

Фото: ФК Чайка

Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области спустя три года вернулся в Первую лигу чемпионата России. В сезоне 2024/2025 команда из села Песчанокопского будет выступать в дивизионе рангом выше.В заключительном матче туре группы Золото дивизиона «А» Второй лиги «бело-синие» обыграл на выезде «Новосибирск». Гости одержали победу со счетом 3:0. Это позволило напрямую получить путевку в чемпионат рангом выше.Вместе с донским клубом в Первую лигу вышла «Уфа». Команда из Республики Башкортостан за последние два сезона покинули РПЛ и ПФЛ, оказавшись внизу турнирных таблиц.Напомним, что ФК «Чайка» отстранили от игры в Первой лиге в 2021 году. Поводом для этого стали обвинения в отношении бывшего исполнительного директора клуба Олега Баяна. Он попал под подозрение в подкупе участников спортивных соревнований.