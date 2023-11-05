«Чайка» уступила «Ротору» и потеряла шансы на Первую Лигу

Фото: ФК «Чайка»

Донской клуб в матче первенства России среди клубов «золотой» группы Второй Лиги принимал волгоградский «Ротор».В первом тайме вся борьба шла на подступах к штрафным. Ни у тех, ни у других не было каких-то острых моментов. До перерыва голов не было – 0:0. Во второй части матча «Ротор» выдал вспышку активности и смог забить на 66-й минуте усилиями Даниила Арсентьева. Дальше волжане ушли в глухую оборону, а «Чайка» полчаса пыталась её взломать. Не получилось. Итог – поражение клуба из Песчанокопского с минимальным счётом – 0:1.В остальных встречах тура в группе «Золото» «Краснодар-2» обыграл «Волгу» (Ульяновск) – 2:1, «Уфа» была сильнее «Спартака» (Кострома) – 1:0, «Велес» (Москва) разделил очки с «Муромом» – 2:2, а «Динамо» (Брянск) одолело «Иртыш» (Омск) – 2:0.Теперь «Чайка» не претендует на повышение в классе. А при неблагоприятном стечении обстоятельств может вообще вылететь в «серебро». 12 ноября соперником будет «Уфа». Пока что в таблице ультрамариновые – на 5-й строчке из 10.