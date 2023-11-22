ФИФА признала Норманна виновным в досрочном расторжении контракта с ФК «Ростов»
Футбольный трибунал ФИФА признал виновным полузащитника Матиаса Норманна в досрочном расторжении контракта с «Ростовом». Об этом 22 ноября «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях.
Спортсмен выступал за донскую команду с 2019 года. Он подписал договор на год, а затем продлил еще на четыре — до 2024-го. Норманн сделал немалый вклад в победы ростовского ФК. Полузащитником интересовался ряд клубов, включая английские «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». За Матиаса предлагали около 25 миллионов евро. Однако футболист оставался в расположении «желто-синих».
В августе 2021 года Норманн на правах аренды перешел в английский «Норвич Сити». Через год он вернулся в донской ФК, но оставаться там не хотел. Все легионеры к тому моменту тоже разъехались. Норвежского футболиста хотел арендовать итальянский «Лечче», но трансфер сорвался из-за проблем с регистрацией игрока. В итоге хавбэк перешел в аренду московского «Динамо» за шесть миллионов евро. За столичный ФК Норманн выступал в сезоне-2022/23.
За пару недель до окончания контракта с «бело-синими» в Москву прилетел беспилотник. Это стало последней каплей для легионера. Матиас Норманн уведомил «Ростов» и «Динамо» о расторжении контрактов и был таков.
После этого футбольный клуб «Ростов» подал жалобу в Спортивный арбитражный суд на игрока. ФИФА стала на сторону «желто-синих». Хавбэка признали виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязали выплатить компенсацию донскому ФК. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.
В августе 2023 года Норманн перешел в ФК «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Теперь клуб несет солидарную ответственность за выплату «Ростову».