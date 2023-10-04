ФК «Ростов» подал жалобу на Матиса Норманна в Спортивный арбитражный суд
Футбольный клуб «Ростов» подал жалобу в Спортивный арбитражный суд на Матиаса Норманна. Норвежский полузащитник разорвал контракт с донским ФК в одностороннем порядке. Как сообщил Матч ТВ, именно это стало причиной обращения в международный орган.
Спортсмен выступал за «желто-синих» с 2019 года. Он подписал договор на год, а затем продлил еще на четыре года - до 2024-го. Норманн сделал немалый вклад в победы ростовской команды и не раз становился лучшим игроком матчей. Полузащитником интересовались английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», московский ЦСКА. За спортсмена предлагали около 25 миллионов евро. Однако футболист оставался в расположении «желто-синих».
В августе 2021 года Норманн на правах аренды перешел в английский «Норвич Сити». Через год он вернулся в донской ФК, но оставаться там не хотел. Все легионеры к тому моменту тоже разъехались.
Сначала появилась информация о том, что Матиасом заинтересовался турецкий «Галатасарай» (Стамбул). Затем его решил арендовать итальянский «Лечче». Однако трансфер хавбэка сорвался из-за проблем с регистрацией игрока. В итоге футболиста арендовал московский «Динамо» - за шесть миллионов евро.
За столичную команду Норманн выступал в сезоне-2022/23. Когда летом в «Москву-сити» прилетел беспилотник, спортсмен решил окончательно покинуть Россию. Он уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов и уехал. До окончания контракта он не дотерпел пару недель.