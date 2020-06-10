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Болельщики смогут посетить первый после карантина матч «Ростов» - «Сочи»

Болельщики смогут посетить первый после карантина матч «Ростов» - «Сочи»
Футбольные болельщики смогут присутствовать на первом после паузы матче ФК «Ростов». Игра с «Сочи» пройдёт в столице Кубани 19 июня. О том, что стадион будет открыт для фанатов, сообщили в пресс-службе «барсов».

В Краснодарском крае постепенно выходят из режима ограничений. Одно из послаблений предусматривает проведение матчей со зрителями, при этом места на стадионе могут быть заполнены не более чем на 10%. О том, как будут распространять билеты, «Сочи» сообщат дополнительно.

В пресс-службе отметили, что болельщики «Ростова» не смогут попасть на гостевой сектор.

Все матчи Российской Премьер-Лиги в течение нескольких месяцев стояли на паузе из-за пандемии коронавируса. Игра «Ростов» - «Сочи» пройдёт в рамках 23-го тура РПЛ.

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