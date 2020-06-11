Началась продажа билетов на матч ФК «Ростов» - «Сочи»

Стало известно о том, как пройдет матч ФК «Ростов» - «Сочи». Игра состоится 19 июня на стадионе «Фишт».Как сообщает официальный сайт клуба «Сочи», места для болельщиков будут только на трибунах А, В и С. Минимальная стоимость билетов, которые может купить один человек в количестве не более двух штук, составляет 800 рублей. Льготных билетов нет.Продажи еды не будет. Также нельзя пронести пищу на стадион. Вода будет продаваться на стадионе, ее можно взять с собой, но не более 0,5 литра.Рассадку на местах будут помогать осуществлять стюарды. Они будут следить, чтобы между болельщиками соблюдалась дистанция в 1,5 метра. Кроме того, стюарды могут пересадить вас на другое место в той же ценовой категории. Члены семьи могут сидеть вместе.Обязательное правило: у всех болельщиков не должно быть температуры, а при себе нужно иметь маску и перчатки.