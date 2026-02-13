Жаркое лето и мягкие зимы: к 2050 году в Ростовской области изменится климат

Фото: Donday

Ученые Азово-Черноморского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) озвучили тревожные перспективы климатических изменений для Ростовской области. К середине XXI века прогнозируются значительное потепление, дефицит осадков летом и учащение засух. Эти тенденции, несомненно, окажут существенное влияние на аграрный сектор и водные ресурсы региона.К 2050 году ожидается дальнейшее повышение среднегодовых температур в Ростовской области. Летние периоды станут более жаркими и продолжительными, а волны аномальной жары будут случаться чаще. Это создаст серьезные трудности для жизнедеятельности населения и для ведения сельского хозяйства.В то же время зимы станут мягче: сократится их продолжительность, повысится средняя температура, и устойчивые периоды холодов станут редкостью.Особую обеспокоенность вызывает прогнозируемое изменение режима выпадения осадков. Несмотря на возможное незначительное увеличение их количества в зимний период, летом ожидается резкое сокращение. Дожди станут редким явлением, но при этом приобретут характер интенсивных ливней. Подобные летние грозы, штормы и град, несмотря на свою силу, не смогут компенсировать дефицит влаги и будут способствовать эрозии почв.Специалисты АзНИИРХ выражают серьезную озабоченность учащением и удлинением засушливых периодов. Это неизбежно приведет к снижению уровня воды в реке Дон. Прогнозируется, что весеннее половодье начнется раньше обычного, в то время как маловодные летние сезоны, наоборот, затянутся.