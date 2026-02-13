В Ростовской области за сутки 12 февраля при пожарах погиб один человек

Фото: DonDay

В Ростовской области один человек погиб при пожарах за сутки 12 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.Всего в Ростовской области случилось 9 техногенных пожаров, один погиб и двух человек удалось спасти. Произошло также шесть ДТП. Всего на местах происшествий задействовали 160 спасателей на 40 автоцистернах.Напомним, из-за неосторожности при курении 12 февраля погиб человек. 68-летний житель Верхнедонского района забыл потушить окурок, и дом загорелся.