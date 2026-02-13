Новости
Строительство будущего сквера в Ростове оценили в 30 млн рублей

Стоимость строительства будущего сквера в Ростове составит 30 миллионов рублей. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на главу Кировского района Наталию Симаченко.

В историческом центре города, на Социалистической, появится новое место для прогулок и отдыха. На месте снесенного здания будет новый объект. Это первый подобный проект в современной истории донской столицы.

Жители уже выбрали концепцию и название для сквера — «Кленовый дворик», где точкой притяжения станут высаженные клены. Как ранее сообщалось их будет в количестве 30 штук.

Глава района отметила, что проект уже прошел госэкспертизу. Составлена смета для строительства. Специалисты оценили возведение территорий для прогулок и отдыха в 30 млн рублей.
Фото: Дондей
