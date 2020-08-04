Две бывшие гандболистки «Ростов-Дона» записали видеообращение донскому клубу

Экс-игроки ГК «Ростов-Дона» Лоис Аббинг и Юлия Бенке записали донской команде видеообращение. Пресс-служба клуба опубликовала его на официальной странице в соцсетях.В своем видеообращении девушки благодарят команду Ростова за проведенные вместе сезоны и желают удачи на следующих.- Спасибо за те да года, которые я провела в Ростове, - поделилась Лоис Аббинг.- Надеюсь, вы не один раз споете мою любимую русскую песню, - отметила Юлия Бенке.Так, нидерландская спортсменка Лоис Аббинг перешла в «Ростов-Дон» перед стартом сезона 2018/2019. За проведенные в донской столице годы спортсменка стала чемпионкой России, серебряным призером Лиги чемпионов и выиграла Суперкубок страны. Кроме того, Аббинг получила «золото» в составе сборной Нидерландов на ЧМ за 2019 год. Недавно она присоединилась к датскому "Оденсу".Юлия Бенке – гандболистка сборной Германии. Девушка присоединилась к «Ростов-Дону» в 2019 году. Контракт был рассчитан на один год с возможностью продления. Летом она перешла в "Ференцварош" Ранее гандболистка играла за немецкие клубы TSG Ketsch и SG BBM Bietigheim. В 2013 году выступила впервые в составе национальной сборной.