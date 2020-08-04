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Две бывшие гандболистки «Ростов-Дона» записали видеообращение донскому клубу

Две бывшие гандболистки «Ростов-Дона» записали видеообращение донскому клубу
Экс-игроки ГК «Ростов-Дона» Лоис Аббинг и Юлия Бенке записали донской команде видеообращение. Пресс-служба клуба опубликовала его на официальной странице в соцсетях.

В своем видеообращении девушки благодарят команду Ростова за проведенные вместе сезоны и желают удачи на следующих.

- Спасибо за те да года, которые я провела в Ростове, - поделилась Лоис Аббинг.
- Надеюсь, вы не один раз споете мою любимую русскую песню, - отметила Юлия Бенке.

Так, нидерландская спортсменка Лоис Аббинг перешла в «Ростов-Дон» перед стартом сезона 2018/2019. За проведенные в донской столице годы спортсменка стала чемпионкой России, серебряным призером Лиги чемпионов и выиграла Суперкубок страны. Кроме того, Аббинг получила «золото» в составе сборной Нидерландов на ЧМ за 2019 год. Недавно она присоединилась к датскому "Оденсу".

Юлия Бенке – гандболистка сборной Германии. Девушка присоединилась к «Ростов-Дону» в 2019 году. Контракт был рассчитан на один год с возможностью продления. Летом она перешла в "Ференцварош" Ранее гандболистка играла за немецкие клубы TSG Ketsch и SG BBM Bietigheim. В 2013 году выступила впервые в составе национальной сборной.

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