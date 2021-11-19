Ростовские баскетболисты уступили в Ставрополе

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Игра с южным соседом вышла очень интересной – ростовчане вернулись в игру после провала в середине игры, но в концовке всё-таки проиграли.Первая четверть была абсолютной равной – 26:24 и вся борьба ещё впереди. Вторая десятиминутка стала провальной для ростовского клуба. Ставропольчане её выиграли - 29:11 - и на перерыв унесли преимущество в 20 очков. Казалось, интрига уже не вернётся. Но ростовчане смогли вернуться в матч – «жёлто-синие» выиграли игровой отрезок - 28:11 - и сократили своё отставание до жалких трёх баллов – 63:66. В начале четвёртой четверти подопечные Михаила Старовойтова даже недолго вели в счёте (67:66, 70:69). К сожалению, в решающих эпизодах «Динамо» сыграло хладнокровнее и одержало победу - 92:87.По индивидуальным показателям у ростовчан самыми результативными стали Евгений Маринин (21 очко и 9 подборов) и Александр Голяхов (16). У ставропольчан 19 баллов набил Ростислав Карелин.В остальных встречах игрового дня Суперлиги-2 «Челбаскет» (Челябинск) переиграл дома «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 88:86, «Чебоксарские Ястребы» были сильнее «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 80:61, «Русичи» (Курск) превзошли «Нефтехимик» (Тобольск) - 81:73, а «Тамбов» победил на выезде «Металлург» (Магнитогорск) - 83:73.21 ноября соперники сразятся повторно.