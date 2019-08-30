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Капитана ФК «Ростов» Рагнара Сигурдссона вызвали в сборную Исландии

Капитана ФК «Ростов» Рагнара Сигурдссона вызвали в сборную Исландии
В сборную Исландии вызвали капитана футбольного клуба «Ростов» Рагнара Сигурдссона. Спортсмен примет участие в отборочных играх Евро-2020.

Команда Исландии 7 сентября сыграет с Молдавией, а 10 сентября — с Албанией. Ранее в национальные сборные были вызваны ещё четыре игрока «Ростова». Полузащитники Алексей Ионов, Матиас Норманн и Ивелин Попов отправились в сборные России, Норвегии и Болгарии соответственно. Нападающий Элдор Шомуродов выступит за Узбекистан.

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