Капитана ФК «Ростов» Рагнара Сигурдссона вызвали в сборную Исландии
В сборную Исландии вызвали капитана футбольного клуба «Ростов» Рагнара Сигурдссона. Спортсмен примет участие в отборочных играх Евро-2020.
Команда Исландии 7 сентября сыграет с Молдавией, а 10 сентября — с Албанией. Ранее в национальные сборные были вызваны ещё четыре игрока «Ростова». Полузащитники Алексей Ионов, Матиас Норманн и Ивелин Попов отправились в сборные России, Норвегии и Болгарии соответственно. Нападающий Элдор Шомуродов выступит за Узбекистан.