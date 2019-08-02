«Чайка» и «Нижний Новгород» разошлись миром

В очередном матче ФНЛ «Чайка» сыграла вничью – 0:0.



Соперник песчанокопцев перед сезоном считался одним из претендентов на выход в Премьер-Лигу. По подбору игроков «Нижний Новгород» превосходит большую часть соперников по ФНЛ. Однако сезон начался не слишком удачно – команда пока идет в зоне вылета, а над главным тренером Дмитрием Черышевым нависла угроза отставки.



Первые 15-20 минут матча прошли при осторожной, медленной игре. Команды не спешили в атаку большими силами, предпочитая действовать с оглядкой на свои ворота. Ближе к середине тайма гости за счет индивидуального мастерства соорудили первый опасный момент. Максим Палиенко подхватил мяч в центре поля, протащил его к штрафной площади «Чайки», освободился из-под опеки сразу двух игроков и прицельно пробил – болельщики песчанокопцев выдохнули: чуть выше верхнего угла. Через две минуты селяне ответили хорошим ударом Игоря Безденежных – вратарь сыграл очень уверенно, намертво зафиксировав игровой снаряд. На перерыв коллективы ушли при счете 0:0.



Во втором тайме большую часть времени «Чайка» имела некоторое преимущество, но воплотить его в голы никак не удавалось. Можно вспомнить несколько дальних ударов. Наиболее опасный момент был у Андрея Текучева. Атакующий полузащитник в ходе быстрой контратаки вышел на ударную позицию и прицельно пробил - вратарь гостей Николай Сысуев и тут сыграл надежно, переведя мяч на угловой. Итог – безголевая ничья, уже третья для «Чайки» в этом сезоне.



Подопечные Дмитрия Воецкого набирают 6 очков и поднимаются на 12-е место из 20 в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги. Следующие четыре матча «Чайка» проведет на выезде: 10 августа - против «Армавира», 14 августа - против «Луча» (Владивосток), 18 августа - против «Авангарда» (Курск) и 21 августа в рамках Кубка России - против победителя противостояния между нальчикским «Спартаком» и черкесским «Интером». Ближайшая домашняя игра намечена только на 25 августа. В этот день песчанокопцы должны сыграть с «Текстильщиком» (Иваново).