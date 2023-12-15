Полузащитник ФК «Чайка» Арутюн Григорян покинул клуб
Полузащитник Арутюн Григорян покинул ФК «Чайка». Об этом сотрудники песчанокопского клуба сообщили на своей странице в соцсетях.
Сотрудничество с 25-летним спортсменом прекратили по обоюдному согласию сторон.
В ФК «Чайка» футболист перешел в июле 2023 года. В этом сезоне он успел сыграть 17 матчей. Также футболист сделал две голевые передачи. Арутюн является воспитанником «Краснодара». Всего на его счету - 169 матчей за молодежную и вторую команду «быков» (20 голов и 12 голевых).