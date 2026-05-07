Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов объяснился после конфликта с махачкалинскими болельщиками

«Да, я играл жестко и тянул время. Но это было не со зла. Все ради победы «Ростова». У меня с ними контракт. Я бы поступил так же, если бы играл и за другой клуб. Извиняюсь перед болельщиками, что где-то позволил себе лишнего», - сказал Сулейманов.

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов объяснил свою жесткую игру против футболистов махачкалинского «Динамо».Матч проходил на домашнем стадионе динамовцев и завершился победой «желто-синих» (2:1). По ходу встречи в адрес уроженца Дербента с трибун звучали различные оскорбительные выкрики.Напомним, Тимур Сулейманов играет за «Ростов» с лета 2025 года. В нынешнем сезоне футболист отметился 4 голами в 26 играх чемпионата России. Трудовое соглашение между клубом и нападающим рассчитано до июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.