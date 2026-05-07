Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов объяснился после конфликта с махачкалинскими болельщиками
Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов объяснил свою жесткую игру против футболистов махачкалинского «Динамо».
Матч проходил на домашнем стадионе динамовцев и завершился победой «желто-синих» (2:1). По ходу встречи в адрес уроженца Дербента с трибун звучали различные оскорбительные выкрики.
Напомним, Тимур Сулейманов играет за «Ростов» с лета 2025 года. В нынешнем сезоне футболист отметился 4 голами в 26 играх чемпионата России. Трудовое соглашение между клубом и нападающим рассчитано до июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.