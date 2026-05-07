В крупном пожаре в Первомайском районе Ростова погибли двое

Ночью 7 мая в Первомайском районе Ростова-на-Дону произошел крупный пожар, унесший жизни двух человек. ЧП произошло на улице 12 Декабря, 33.Когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия, огонь уже поглотил строение на площади 100 квадратных метров. Яркое зарево пожара было заметно с нескольких соседних улиц, вызывая тревогу у местных жителей.Для ликвидации возгорания были задействованы 15 специалистов пожарной службы и пять единиц техники. В ходе работ по тушению спасатели обнаружили тела 87-летней женщины и 58-летнего мужчины.В настоящее время причины возникновения пожара выясняются. Проводится проверка обстоятельств происшествия.