Школьникам Ростовской области рассказали о запретах на ЕГЭ-2026

Меньше месяца осталось до старта Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов Ростовской области. В этом году сдача основных экзаменов начнется не ранее 1 июня. Такое решение принято для того, чтобы избежать совпадения дат проведения ЕГЭ с последними звонками в школах, что, как показала практика, было неудобно для ряда учебных заведений.Резервные дни для сдачи экзаменов запланированы на период с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники получат возможность пересдать один предмет по своему выбору.Рособрнадзор уже определил перечень строгих запретов для участников ЕГЭ-2026. Согласно информации, полученной «РИА Новости», выпускникам категорически запрещается:Общаться с другими учащимися: Любые формы коммуникации между участниками экзамена во время его проведения строго запрещены.Иметь при себе запрещенные предметы: К ним относятся любые средства связи (мобильные телефоны, смартфоны), вычислительная техника (планшеты, ноутбуки), а также любые справочные материалы, шпаргалки и письменные заметки.Выносить материалы из аудитории: Черновики и любые другие материалы, которые использовались во время экзамена, нельзя выносить из помещения.Фотографировать бланки: Данное действие является грубым нарушением и приведет к аннулированию результатов.Обмениваться предметами: Передача любых предметов между участниками экзамена не допускается.Передвижение по аудитории и выход из нее разрешены исключительно в сопровождении организатора. Нарушение установленного порядка может привести к немедленному удалению выпускника с экзамена.Примечательно, что ранее ведомство сообщало, что перед сдачей ЕГЭ выпускников Ростовской области досматривать не будут. Однако, если металлоискатель сработает при проходе, учащегося попросят добровольно сдать личные вещи.