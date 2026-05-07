Замглавы Ростова по соцвопросам назначили Наталию Симаченко. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Наталия Симаченко с 2019 по 2026 год занимала должность главы администрации Кировского района. Начинала свою трудовую деятельность с работы учителем физики. С 2012 по 2019 годы занимала руководящие должности в управлении образования и администрации Первомайского района.

До назначения Симаченко пост замглавы по социальным вопросам занимала Виктория Чернышова, которая была назначена на должность министра образования Ростовской области.
Фото: Администрация Ростова
