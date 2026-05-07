В Ростовской области погиб человек при столкновении легковушки и мотоцикла

В Ростовской области при столкновении мотоцикла и легкового авто погиб 18-летний парень. Смертельная авария произошла в Верхнедонском районе 6 мая.Поздним вечером мужчина на «Шкоде Октавии» ехал по станице Казанской. Он подъехал к сетевому магазину на Матросова и решил припарковаться. В этот момент по встречной полосе ехал мотоцикл «Стелс 250». За рулем был 18-летний водитель, перевозивший пассажира-одногодку.Уйти от столкновения не удалось. Оба молодых человека на мотоцикле получили травмы. По данным областной Госавтоинспекции, водитель умер в больнице.