Жителей Ростовской области предупредили о возможном отключении связи на майские праздники

В преддверии майских праздников жителей Ростовской области предупредили о возможном временном полном отключении услуг связи. Об этом сообщается в комментариях в тг-канале губернатора региона Юрия Слюсаря.

В настоящее время на территории Ростовской области реализуются меры, направленные на повышение безопасности населения. В связи с этим у жителей могут возникать сбои в работе мобильного интернета и сервисов СМС-сообщений. Власти региона уточнили, что снятие временных ограничений произойдет только в случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья граждан.

- По решениям регулятора возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в «белый список», - говорится в сообщении Правительства Ростовской области.
