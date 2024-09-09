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Суд наложил арест на имущество ростовской зерновой компании на 74 млн рублей

Суд наложил арест на имущество ростовской зерновой компании на 74 млн рублей
Московская компания «МЗК Экспорт» подала иск к донской зерновой компании ООО «Вектор». Организация требует выплатить 103,6 миллиона рублей за невыполнение условий контракта.

Всего сумма долга составила 74,7 миллиона рублей. Эти деньги выплатили ростовской фирме в качестве предоплаты за поставку зерна. Но договоренность была нарушена. «МЗК Экспорт» сообщает, что из-за неисполнения договора они понесли убытки в размере 28,9 миллиона рублей.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел заявление и 3 сентября наложил арест на имущество ООО «Вектор» в размере основного долга. Определение может быть обжаловано в течение месяца с даты его вынесения. Следующее заседание состоится 11 сентября.

Компания ООО «Вектор» зарегистрирована еще в 2020 году. Она занимается оптовой торговлей зерном и другой сельхозпродукцией. Согласно данным за 2023 год, выручка организации составила 8,8 миллиарда рублей, а прибыль – 27 миллионов рублей.

В свою очередь «МЗК Экспорт» работает еще с 2004 года. Организация занимается торговлей зерном, а также производит масло, жиры и т. д. В 2023 году выручка организации составила 80 миллиардов рублей, а прибыль – 912 миллионов рублей.
Фото: Rostov.ru
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