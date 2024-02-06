«БАРС-РГЭУ» обыграл в овертайме «Темп-СУМЗ» со счетом 76:70

Фото: БАРС-РГЭУ.

Ростовский баскетбольный клуб провёл очередную игру чемпионата страны среди команд Суперлиги. Соперником был «Темп-СУМЗ» из Ревды (Свердловская область).В первой части матча чуть лучше были хозяева. Во второй – гости. К экватору встречи счёт был равным – 35:35. В третьем отрезке матча «Темп-СУМЗ» вырвался вперёд, однако перевес не был большим, шансы оставались. К концовке «БАРС-РГЭУ» из-за пятого фола потерял Алексея Нестерова, ранее по травме выбыл Дмитрий Флис, а Александр Голяхов и Максим Ткаченко и вовсе не сыграли ни минуты.Ввиду этого возможности ротировать состав почти не было. Но вопреки всему «БАРС-РГЭУ» хладнокровно сыграл в концовке четвёртой десятиминутки и перевёл матч в овертайм. Там же «жёлто-синие» вновь были хороши. Максимально измотанные гости просто-напросто попадали, а соперник слишком много мазал. В итоге команда из подвала таблицы обыгрывает коллектив со второго места в таблице – 76:70.Максим Григорьев набил 23 балла, Владислав Гусак и Владимир Лидяев – по 12.Следующий матч «барсы» играют дома, 11 февраля предстоит сразиться с ЦСКА-2.