«БАРС-РГЭУ» уступил дома «Темп-СУМЗ»

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Игра чемпионата России среди клубов Суперлиги закончилась поражением ростовской команды.Три четверти борьба была равной. «БАРС-РГЭУ» вёл перед заключительной частью игры – 50:44. Но четвёртая десятиминутка прошла под диктовку гостей, а «жёлто-синие» её полностью провалили. У уральцев залетело несколько «трёшек» подряд, а южане больше четырёх минут на старте четверти не могли набрать ни одного очка. Итог – поражение дончан, 62:75.По индивидуальной статистике, у ростовчан самыми полезными были Алексей Нестеров (13 очков + 15 подборов), Андрей Красногор (13 + 2) и Дмитрий Флис (13 + 10). У «Темп-СУМЗ» Виктор Заряжко и Максим Шелекето набили по 14.В остальных встречах дня в Суперлиге «Динамо» (Владивосток) победило ЦСКА-2 (Москва) – 81:66, «Иркут» (Иркутск) был сильнее «Зенита-2» (Санкт-Петербург) – 92:67, «Университет-Югра» (Сургут) обыграл «Тамбов» – 94:86, а «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) превзошёл «Челбаскет» (Челябинск) – 73:71.22 ноября «БАРС-РГЭУ» в гостях играет с ЦСКА-2. В турнирной таблице Суперлиги ростовская команда пока на 9-й строчке из 16.