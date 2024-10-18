Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу «Ростова» после громкой встречи с «Оренбургом»

Фото: ФК Ростов

После нашумевшего матча между «Ростовом» и «Оренбургом» апелляционный комитет Российского футбольного союза рассмотрел жалобу «Ростова». Об этом было объявлено 17 октября на сайте Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.Руководство «Ростова» выразило несогласие со штрафом, который был назначен за необеспечение безопасности арбитров во время матча. По мнению клуба, наказание было несправедливым.В соответствии с новым решением за упомянутое нарушение «Ростов» должен выплатить 200 тысяч рублей вместо ранее назначенных 350 тысяч. Также в комитете предупредили, что в случае повторения подобных нарушений к клубу будут применены более строгие санкции.Инцидент, который стал причиной скандала, произошёл 17 августа на стадионе «Ростов Арена». После матча спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев был очень расстроен. Он выражал недовольство судейством, хватал их за руки и пытался помешать покинуть поле.В конце лета Комитет по этике РФС принял решение отстранить спортивного директора «Оренбурга» от любой футбольной деятельности на один год. «Ростову» также был выписан крупный штраф.