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ФК «Ростов» пытается обжаловать штраф после скандальной игры с «Оренбургом»

ФК «Ростов» пытается обжаловать штраф после скандальной игры с «Оренбургом»
ФК «Ростов» пытается обжаловать штраф, который выписали после скандального матча с «Оренбургом». Игра прошла 17 августа в донской столице и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

После финального свистка спортивный директор «Оренбурга» пришел в ярость. Дмитрий Андреев обматерил арбитров за якобы нечестное судейство, хватал их за руки и мешал покинуть поле.

В конце лета Комитет по этике РФС отстранил спортивного директора от любой футбольной деятельности на год. После инцидента досталось и «Ростову». Клуб оштрафовали на 350 тысяч рублей за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу официальных лиц матча.

По информации «МАТЧ ТВ», апелляцию от «желто-синих» рассмотрят 17 октября.
Фото: ФК Ростов
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