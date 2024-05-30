Антон Шамонин продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Фото: ФК Ростов соцсети

Антон Шамонин, 19-летний нападающий, продлил контракт с футбольным клубом «Ростов». Об этом 30 мая сообщили в социальных сетях клуба.Точные сроки нового соглашения не уточняются. Однако известно, что Антон Шамонин присоединился к «желто-синим» в январе 2024 года. Он уже успел стать лучшим бомбардиром прошедшего сезона ЮФЛ-1. За 26 матчей Антон забил 19 голов и отдал 9 голевых передач.Кроме того, в мае 2023 года Антона Шамонина вызывали в молодёжную сборную России. Он участвовал в товарищеских матчах против команды ОАЭ.