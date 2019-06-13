Капитан «Ростова» Гацкан на год продлил контракт с клубом



Фото: пресс-служба ФК «Ростов»



Александр Гацкан продлил контракт с «Ростовом». Капитан команды останется в футбольном клубе ещё на один год.



В составе «жёлто-синих» он играет бессменно с 2008 году. Капитаном Александр стал в 2015-м. Почти за 11 лет он выступил с «Ростовом» в 314 матчах, забил 24 гола и отдал 26 голевых передач.



Гацкан родился в 1984 году в Кишинёве, где начал заниматься спортом в клубе «Униспорт-Авто». В середине 2004-го попал в дублирующий состав. Следующий сезон провёл в челябинском «Спартаке». В феврале 2006 года Александр перешёл в казанский «Рубин».



В составе «Ростова» футболист стал обладателем Кубка России сезона 2013/14 и серебряным призёром Чемпионата России 2015\16.