Анна Вяхирева - лучший игрок в финале чемпионата России по гандболу с «Ладой»
Анна Вяхирева стала лучшим игроком в финале чемпионата России по гандболу с «Ладой». За нее отдали 53% голосов болельщиков.
Второе третье место разделили Галина Габисова и Юлия Манагарова.
Напомним, что игра ростовчанок с тольяттинской командой состоялась 17 мая. Команда пробилась в финал со счетом 80:57. Самой результативной оказалсь Вяхирева. Очевидно, это и стало причиной такого голосования.
Отметим, что Анна Вяхирева не раз становилась лучшим игроком по мнению болельщиков. Но главная заслуга спортсменки в ее профессии. Гандболистка - многократная чемпионка Европы, России и мира, а также обладательница Кубков и Суперкубков России. В прошлом сезоне она ушла из команды из-за серьезных проблем со здоровьем, но вернулась в команду уже в середине марта 2022 года.