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Лучшим игроком ГК «Ростов-Дон» против «Ференцвароша» стала вратарь Анастасия Лагина

Лучшим игроком ГК «Ростов-Дон» против «Ференцвароша» стала вратарь Анастасия Лагина
Анастасия Лагина стала лучшим игроком в игре ГК «Ростов-Дон» против «Ференцвароша». За вратаря команды болельщики отдали 76% голосов, сообщается в официальной группе клуба.

Встреча состоялась 25 сентября. Ростовчанки практически всю игру шли нога в ногу, однако матч закончился поражением «Ростов-Дона» со счетом 19:20.

Вместе с Лагиной в тройку лучших игроков вошли Юлия Манагарова, которая забила пять мячей, и Эдуарда Аморим, у которой четыре забитых мяча. Лагина, к слову, становится лучшим игроком уже второй матч подряд. Ранее за нее проголосовали 74% болельщиков за показатели в игре с «Бухарестом».
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