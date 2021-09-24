Лучшим игроком ГК «Ростов-Дон» против «Ференцвароша» стала вратарь Анастасия Лагина

Анастасия Лагина стала лучшим игроком в игре ГК «Ростов-Дон» против «Ференцвароша». За вратаря команды болельщики отдали 76% голосов, сообщается в официальной группе клуба.Встреча состоялась 25 сентября. Ростовчанки практически всю игру шли нога в ногу, однако матч закончился поражением «Ростов-Дона» со счетом 19:20.Вместе с Лагиной в тройку лучших игроков вошли Юлия Манагарова, которая забила пять мячей, и Эдуарда Аморим, у которой четыре забитых мяча. Лагина, к слову, становится лучшим игроком уже второй матч подряд. Ранее за нее проголосовали 74% болельщиков за показатели в игре с «Бухарестом».