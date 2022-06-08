Тренер ФК «Ростов» Заур Тедеев возглавит «Аланию» после ухода Гогниева

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Тренер ФК «Ростов» возглавит «Аланию» после ухода Спартака Гогниева. О переходе Заура Тедеева во владикавказский клуб стало известно в июне.В конце мая ФК «Алания» покинул главный тренер Спартак Гогниев. Сотрудничество прекратили по обоюдному согласию. Через неделю вслед за Гогниевым ушел и весь тренерский штаб: тренер голкиперов Максим Фролкин, наставник по физической подготовке Бранимир Петрович, а также помощники главного тренера Георгий Джиоев и Андрей Шатов.Новым главным тренером назначили Заура Тедеева, сообщил vprognoze.ru. Ранее 41-летний специалист готовил молодежную команду «Ростова». А в сентябре 2021 года после ухода Карпина и отставки Семина тренировал основной состав. В должности и.о. главного тренера он проработал месяц.В минувшем сезоне «Алания» под руководством Гогниева заняла шестое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 60 очков, а также вышла в полуфинал Кубка России.