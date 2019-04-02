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Звезда «Дома-2» из Ростова сделала четвёртую пластику носа

Звезда «Дома-2» из Ростова сделала четвёртую пластику носа
Участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика сделала четвёртую ринопластику. Об этом она рассказала на страничке в «Инстаграме».

- Операция прошла успешно, чувствую себя прекрасно, - пишет девушка.

Процедура проходила в одной из клиник Стамбула. Мексика приехала туда, чтобы исправить неудачную ринопластику. Первая операция прошла в 2016 году. Тогда результат очень огорчил Марину, и она ещё три раза ложилась под скальпель хирурга. Видимо, перед желанием добиться желанной формы носа, её ничто не остановит.

Отметим, что девушка постоянно посещает косметологов. Она подкалывает губы, увеличивает скулы и даже меняла размер груди. Многие осуждают Мексику за это хотя бы потому, что она ещё молодая. Подписчики недоумевают по поводу того, зачем она в свои 24 года так издевается над своим телом.

Марина рассказала, что процедура прошла хорошо. Она сняла видео и показала VIP-палату, в которой будет проходить реабилитацию. Правда, она продлится недолго — всего сутки. Потом её выпишут из больницы.
Звезда «Дома-2» из Ростова сделала четвёртую пластику носа

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