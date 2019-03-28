Ростовская звезда «Дома-2» поехала в Турцию исправлять неудачную пластику носа



Звезда «Дома-2» из Ростова отправилась в Турцию, чтобы исправить неудачную пластику носа. Марина Мексика прибыла в Стамбул, где уже прошла консультацию хирурга. Девушка собирается снова лечь под скальпель, чтобы добиться желанной формы носа.



- Мы поговорили с хирургом. Он выслушал мои пожелания, а я — его рекомендации, - рассказала Марина. - Сейчас он моделирует форму моего будущего носа.



В 2016 году Мексика решила, что у неё слишком крупный и вздёрнутый нос, поэтому сделала ринопластику. Однако она осталась недовольна результатами. С тех пор девушка ещё два раза делала операции, но результаты ее не радовали. Все процедуры очень болезненные, но участница телестройки считает, что это того стоит. На третий раз нос потерял форму и постоянно выглядел опухшим и отёкшим. Мексика постоянно «фотошопила» лицо, и вскоре ей это надоело. Тогда она отправилась на четвёртую процедуру.





Марина довольно часто посещает косметологические салоны. Несмотря на свой юный возраст — всего 24 года, она делает себе «уколы красоты», увеличивает скулы, подкалывает контур рта и прочее. К тому же она меняла размер и форму груди.







Многие осуждают эту её одержимость. От натуральной красоты, как утверждают подписчики Мексики, у неё практически ничего не осталось. Плюс к этому она наращивает волосы и покрывает своё тело татуировками.