Ростовская звезда «Дома-2» показала эротические фото в белье и светящейся гирлянде



Звезда «Дома-2» из Ростова-на-Дону поделилась сексуальным фото в чёрном белье и гирлянде. Марина Мексика позирует возле зеркала, надев соблазнительный комплект.



На бедра девушка надела кожаную портупею, а вокруг тела обмотала светящуюся гирлянду. Стоит отметить, что на лице Мексики незаметны следы недавней операции. Она летала в Турцию, чтобы в четвёртый раз исправить форму носа. Она долго носила специальные фиксаторы, и на её щеках красовались большие синие кровоподтёки.



Многие подписчики не одобряют такое обращение девушки со своим телом – она постоянно колет что-то в скулы и губы, меняла форму груди и постоянно «издевается» над носом. Несмотря на то, что ей только 24 года, она уже много раз ложилась под нож хирурга.