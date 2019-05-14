Ростовская звезда «Дома-2» заявила, что не собирается создавать семью



Бывшая участница «Дома-2» из Ростова Марина Мексика заявила, что не хочет ни выходить замуж, ни рожать детей. О такой позиции она рассказала в сторис в «Инстаграме», отвечая на вопросы подписчиков.



По поводу замужества девушка заявила, что для неё на первом месте стоит самореализация. Видимо, под «реализацией» она подразумевает свою карьеру модели и танцовщицы. После ухода с телестройки она продолжает проявлять себя в сфере шоу-бизнеса: девушка снимается в клипах, участвует в создании видеоблога своей подруги. В Сети даже ползли слухи о том, что Мексика занимается эскорт-услугами, хотя эта информация точно не подтвердилась.



На вопрос же о детях Марина ответила, что когда-то хотела двоих. Сейчас же она вовсе не хочет рожать.



«По крайней мере, ближайшие пять лет», - уточнила ростовчанка.



Сейчас она действительно посвящает много времени своей карьере. Девушка неустанно трудится над своей внешностью, постоянно посещая клиники хирургической пластики и салоны красоты. К своим 24 годам она уже полностью переделала своё лицо: четыре раза меняла форму носа, «накачала» губы, увеличила скулы. Также она меняла форму и размер груди. Глядя на её старые фотографии, тяжело узнать нынешнюю Мексику.

