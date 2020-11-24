Знаменитый историк моды Александр Васильев высказался о внешности Виктории Лопыревой

Стиль уроженки Ростова-на-Дону Виктории Лопыревой прокомментировал телеведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. Об этом известный историк моды рассказал на портале 7days.Ведущий считает ростовчанку настоящей королевой красоты. Он также отметил, что Виктория быстро двигалась в карьере модели. Она завоевала титул «Ростовская красавица» в 2001 году, а уже через два года победила на конкурсе «Мисс Россия».- Лопырева прекрасно распорядилась богатством своей внешности и не потеряла ни одного денька, - рассказал Александр. – Из всех обладательниц титула «Мисс Россия», кроме Виктории и Оксаны Федоровой, никто особенно не прославился.По мнению Васильева, знаменитая телеведущая сделала все, чтобы хорошо заработать на внешнем виде. Она также прекрасно себя зарекомендовала как модель и посол чемпионата мира по футболу.