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В Ростовской области нашли живой пропавшую без вести 15-летнюю девочку-подростка

В Ростовской области нашли живой пропавшую без вести 15-летнюю девочку-подростка
В Ростовской области нашли живой пропавшую без вести несовершеннолетнюю. Елизавету П. родственники разыскивали на протяжении шести дней.

Подросток проживает в хуторе Михайлов Тацинского района. 29 августа Лиза ушла из дома в неизвестном направлении. Когда девочка не вернулась домой поздно вечером, родители начали беспокоиться. Близкие обратились за помощью к правоохранительным органам, развесили объявления с ориентировкой на пропавшую.

Только 4 сентября полиция сообщила, что девочка нашлась живой. О ее самочувствии информация не распространяется.
Фото: соцсети
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