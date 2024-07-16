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В Ростовской области нашли живой 15-летнюю девочку-подростка

В Ростовской области нашли живой 15-летнюю девочку-подростка
В Ростовской области нашли живой 15-летнюю Марию Б., которая с утра 15 июля не выходила на связь.

Девочка живет в Таганроге. В тот день она ушла из дома, никого не предупредив. Мама забеспокоилась, когда девочка не вернулась домой и не выходила на связь. Она обратилась в полицию, чтобы помогли в поисках ребёнка.

Только вечером 16 июля правоохранительные органы нашли девочку-подростка целой и невредимой. Ее здоровью ничего не угрожает. Марию передали матери.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники полиции провели профилактическую беседу, а также составили в отношении мамы протокол по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Фото: соцсети
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