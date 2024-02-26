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В Ростове пропавшую 7-летнюю девочку нашли живой

В Ростове пропавшую 7-летнюю девочку нашли живой
В Ростове-на-Дону пропавшая 7-летняя девочка была найдена живой. Ангелина К. исчезла днем 25 февраля, и некоторое время ее местонахождение оставалось неизвестным. Однако по мере приближения ночи родственники передали радостную весть о том, что девочка нашлась живой.

Школьница ушла на улицу днем 25 февраля, и в какой-то момент связь с ней оборвалась. С наступлением сумерек девочка так и не вернулась домой, что насторожило ее родителей. Близкие девочки немедленно обратились в полицию и за помощью к волонтерам, надеясь найти свою пропавшую дочь.

К счастью, ближе к ночи 25 февраля пропавший ребенок был обнаружен живым. Родственники Ангелины К. не сообщили подробностей о том, в каком состоянии она находилась и где была во время своего исчезновения.
Фото: Лиза Альтер
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