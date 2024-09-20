Живой нашли без вести пропавшую 30-летнюю женщину в Ростове

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Живой нашли без вести пропавшую 30-летнюю ростовчанку. О том, где находится Дарья Тонких, ничего не было известно с 15 сентября.В тот день ростовчанка ушла из дома в неизвестном направлении. Дарья перестала выходить на связь с родными. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. Также они обратились за помощью к добровольцам.Днем 20 сентября волонтеры сообщили, что ростовчанка нашлась живой. О том, где Дарья была все это время, не сообщается.