Жительнице Ростова продали заплесневевшие пирожные

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Жительница Ростова-на-Дону столкнулась с неприятным инцидентом. Ей продали заплесневевшую выпечку с сегодняшней датой. Женщина поделилась снимками в социальных сетях 20 февраля.В одном из супермаркетов беременная ростовчанка решила купить себе два сдобных пирожных. Прежде чем совершить покупку, женщина обратила внимание на дату производства, которая указывала на 20 февраля 2024 года. Однако, она не предполагала, что дома столкнется с проблемой. Внутренняя часть десерта была полностью покрыта плесенью, а также имелся неприятный запах.- Я нахожусь на 8-м месяце беременности, и если бы я съела это пирожное, то могло произойти что-то трагическое! - поделилась взволнованная местная жительница.Следует отметить, что жители Ростова-на-Дону уже неоднократно жаловались на проблему пропавших продуктов в магазинах известной марки. Однако ситуация пока остается без изменений. Кроме того, недобросовестные продавцы переклеивают даты и продают испорченные продукты под видом свежих. Рекомендуется обращать внимание не только на дату производства, но также на состояние продукта, его запах и цвет.