Житель Ростова просит продлить маршрут автобуса № 164 «Мега» - зоопарк





Ростовчанин предлагает продлить маршрут автобуса № 164 «Мега» - зоопарк до Левенцовки. Соответствующее предложение житель Ростова опубликовал на городском сервисе.



Горожанин поясняет, что в настоящее время по улице Доватора ходят только три автобусных маршрута. И только на одном из них, автобусе № 6, можно добраться до центра. Поэтому жителям этой части города приходится подолгу ждать транспорт либо ехать с пересадками.

– Необходимо связать район с другими, особенно с центром, - считает мужчина. - Прошу рассмотреть возможность продления маршрута № 164 «Мега» - зоопарк до гипермаркета «Лента» на Левенцовке с маршрутом по Доватора.



Если идея жителя Ростова найдёт отклик и её поддержит достаточное количество ростовчан, городские власти будут обязаны рассмотреть предложение.