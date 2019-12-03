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Житель Ростова просит продлить маршрут автобуса № 164 «Мега» - зоопарк

Житель Ростова просит продлить маршрут автобуса № 164 «Мега» - зоопарк

Ростовчанин предлагает продлить маршрут автобуса № 164 «Мега» - зоопарк до Левенцовки. Соответствующее предложение житель Ростова опубликовал на городском сервисе.

Горожанин поясняет, что в настоящее время по улице Доватора ходят только три автобусных маршрута. И только на одном из них, автобусе № 6, можно добраться до центра. Поэтому жителям этой части города приходится подолгу ждать транспорт либо ехать с пересадками.
– Необходимо связать район с другими, особенно с центром, - считает мужчина. - Прошу рассмотреть возможность продления маршрута № 164 «Мега» - зоопарк до гипермаркета «Лента» на Левенцовке с маршрутом по Доватора.

Если идея жителя Ростова найдёт отклик и её поддержит достаточное количество ростовчан, городские власти будут обязаны рассмотреть предложение.

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