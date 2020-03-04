Житель Ростова-на-Дону просит продлить маршрут № 2а



Ростовчанин предлагает продлить городской маршрут № 2а. Житель донской столицы разместил соответствующую инициативу на популярном интернет-портале.



Сейчас автобусы маршрута № 2а идут до ЖК «Измайловский парк». Остановочный пункт здесь не оборудован ни павильоном, ни пешеходным переходом. Все пассажиры, выходя из транспорта, идут порядка 170 метров до следующей остановки «Посёлок Мирный» (куда автобус уже не идёт) и там переходят дорогу по «зебре».



Автор петиции предлагает немного продлить маршрут № 2а, чтобы людям было удобнее пересекать проезжую часть.