Жительница Ростова подсказала, как избавиться от пробок на Нансена



Ростовчанка предложила бороться с пробками на Нансена с помощью дорожных разделителей. Свою инициативу Алла Богданова опубликовала на городском сервисе.



Жительница Ростова считает, что установки помогут физически разделить автомобильные потоки на левом спуске с улицы Нансена на проспект М. Нагибина. Несмотря на существующую разметку, водители, поворачивая из правого ряда, всё равно создают помехи тем, кто движется в левом ряду. При этом они занимают не свою полосу.



Чтобы изменить ситуацию, девушка предложила установить в этом месте делиниаторы. По её словам, аналогичные меры позволили ликвидировать пробку на противоположной стороне улицы.



Если инициатива ростовчанки наберёт достаточное количество голосов, городская администрация её рассмотрит и в случае положительного заключения реализует.



Добавим, что улица Нансена является одной из самых загруженных городских дорог.