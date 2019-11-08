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Жительница Ростова подсказала, как избавиться от пробок на Нансена

Жительница Ростова подсказала, как избавиться от пробок на Нансена
Ростовчанка предложила бороться с пробками на Нансена с помощью дорожных разделителей. Свою инициативу Алла Богданова опубликовала на городском сервисе.

Жительница Ростова считает, что установки помогут физически разделить автомобильные потоки на левом спуске с улицы Нансена на проспект М. Нагибина. Несмотря на существующую разметку, водители, поворачивая из правого ряда, всё равно создают помехи тем, кто движется в левом ряду. При этом они занимают не свою полосу.

Чтобы изменить ситуацию, девушка предложила установить в этом месте делиниаторы. По её словам, аналогичные меры позволили ликвидировать пробку на противоположной стороне улицы.

Если инициатива ростовчанки наберёт достаточное количество голосов, городская администрация её рассмотрит и в случае положительного заключения реализует.

Добавим, что улица Нансена является одной из самых загруженных городских дорог.

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