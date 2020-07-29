Жительница Батайска просит разобраться с проблемой платного входа на Соленое озеро

Плата за проход на Соленое озеро в Батайске не дает покоя местным жителям. Петицию о прекращении взимания денег за отдых Мария Павлова разместила 30 июля на портале Change.org.По словам автора инициативы, с 13 июля на Соленом озере ввели ограничения. Чтобы попасть на территорию пляжа, человеку приходится отдавать 50 рублей, а с парковкой - еще 200 рублей. Отмечается, что деньги берут якобы на инфраструктуру пляжа (песок, спасатели, детский городок). На деле же гражданам просто ограничивают доступ.Женщина отметила, что в адрес арендатора возбуждено дело об административном правонарушении. Ситуацию взяли под контроль администрация и прокуратура. К сожалению, за проход на Соленое озеро все еще продолжают брать деньги.За петицию дончанки проголосовали 47 человек из 100 необходимых. Люди поддерживают инициативу гневными комментариями о несправедливой ситуации на пляже.