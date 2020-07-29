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Жительница Батайска просит разобраться с проблемой платного входа на Соленое озеро

Жительница Батайска просит разобраться с проблемой платного входа на Соленое озеро
Плата за проход на Соленое озеро в Батайске не дает покоя местным жителям. Петицию о прекращении взимания денег за отдых Мария Павлова разместила 30 июля на портале Change.org.

По словам автора инициативы, с 13 июля на Соленом озере ввели ограничения. Чтобы попасть на территорию пляжа, человеку приходится отдавать 50 рублей, а с парковкой - еще 200 рублей. Отмечается, что деньги берут якобы на инфраструктуру пляжа (песок, спасатели, детский городок). На деле же гражданам просто ограничивают доступ.

- Люди могут пойти бесплатно искупаться на другую часть пляжа, однако там расположены катамараны, и все заросло камышами, - написала Мария. - Жителям, особенно детям, просто опасно там плавать.

Женщина отметила, что в адрес арендатора возбуждено дело об административном правонарушении. Ситуацию взяли под контроль администрация и прокуратура. К сожалению, за проход на Соленое озеро все еще продолжают брать деньги.

За петицию дончанки проголосовали 47 человек из 100 необходимых. Люди поддерживают инициативу гневными комментариями о несправедливой ситуации на пляже.

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