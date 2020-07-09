«Солёное озеро» в Ростовской области сделали платным для отдыхающих
С 13 июля для посетителей «Солёного озера» в Батайске ввели плату. Теперь отдыхающие должны будут платить не только за аренду зонтиков, лежаков и парковку автомобиля, но и за вход на территорию пляжа. Об этом сообщили в официальной группе.
Вход с человека на «Солёное озеро» теперь стоит 50 рублей.
- В эту стоимость входит пользование завезённым песком, навесами, раздевалками, лавочками, детской площадкой. А также цена объясняется поддержанием общественного порядка, содержанием чистоты на всей территории и уборкой мусора после отдыхающих, - отметили хозяева пляжа.
Платить не будут только пенсионеры, дети до 10 лет, инвалиды первой и второй группы и участники боевых действий. Льготы будут действовать только при предоставлении документов.
Дончане и гости Ростовской области, которые часто отдыхают на «Солёном озере», возмущены новыми введениями. В социальных сетях пользователи оставляют негативные комментарии. Одни сомневаются в законности платных услуг, другие недовольны, что запрещают доступ к открытому водоёму.
- Если местные жители будут отдыхать здесь семьями каждый день, то и денег не будет, - пишут участники группы Вконтаке.
Напомним, что с 6 июля правительство региона сняло ряд ограничений после карантина, в том числе и запрет на посещение пляжей. В Ростовской области в настоящий момент открыто 50 мест для купания.