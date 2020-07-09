«Солёное озеро» в Ростовской области сделали платным для отдыхающих

С 13 июля для посетителей «Солёного озера» в Батайске ввели плату. Теперь отдыхающие должны будут платить не только за аренду зонтиков, лежаков и парковку автомобиля, но и за вход на территорию пляжа. Об этом сообщили в официальной группе.Вход с человека на «Солёное озеро» теперь стоит 50 рублей.Платить не будут только пенсионеры, дети до 10 лет, инвалиды первой и второй группы и участники боевых действий. Льготы будут действовать только при предоставлении документов.Дончане и гости Ростовской области, которые часто отдыхают на «Солёном озере», возмущены новыми введениями. В социальных сетях пользователи оставляют негативные комментарии. Одни сомневаются в законности платных услуг, другие недовольны, что запрещают доступ к открытому водоёму.Напомним, что с 6 июля правительство региона сняло ряд ограничений после карантина, в том числе и запрет на посещение пляжей. В Ростовской области в настоящий момент открыто 50 мест для купания.