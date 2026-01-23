В Ростовской области зарплата работников вахт стала выше 300 тысяч рублей

Фото: нейросеть

В Ростовской области работники вахт стали получать свыше 300 тысяч рублей. Наиболее прибыльными оказались вакансии прессовщиков и специалистов по выплавке металлов. Об этом сообщили специалисты «Авито».Оплата труда по рабочим и техническим специальностям на вахте в Ростовской области оказалась одной из самых высоких в регионе. В 2025 году заработок некоторых вахтовых сотрудников превышал 300 тысяч рублей ежемесячно.Согласно анализу платформы по поиску работы, в описаниях вакансий донского региона выявлены наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии для вахтовиков.Самые высокие зарплаты предлагались прессовщикам. В среднем, их доход составил 308,12 тысяч рублей в месяц, что на 47% выше прошлогоднего показателя. Прессовщики занимаются обработкой материалов под высоким давлением для придания формы, плотности или извлечения компонентов. Эта работа требует высокой квалификации, внимательности и точного соблюдения техники безопасности.На втором месте по уровню доходов – плавильщики, занятые выплавкой металлов. В 2025 году их средняя зарплата составила 251,2 тысячи рублей в месяц, увеличившись на 40% по сравнению с 2024 годом.Тройку лидеров замыкают дефектоскописты, контролирующие качество материалов и сварных швов. Их средний заработок в 2025 году достиг 235 тысяч рублей в месяц, что также на 47% больше показателя предыдущего года.