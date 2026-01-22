Новости
Седьмой день без воды: как жители Ростовской области выживают без необходимого ресурса

Еще 16 января произошла крупная коммунальная авария в Ростовской области. В результате без воды остались город Гуково, Зверево и соседние поселки. Власти сразу туда отправили ремонтную бригаду, но в процессе ремонта произошло несколько других поломок.

Сроки восстановления водоснабжения повисли в воздухе. Людям привозили воду, но ее не хватало, учитывая, что уже седьмой день воды.
Поэтому жильцы пошли на крайнюю меру — пошли собрать снег на улице. Но если отсутствие воды продлится еще на неделю, не хватит и снега.

Есть информация, что в некоторых населенных пунктах вода уже поступила, но с пониженным давлением. Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная пообещала предпринять меры, чтобы исправить ситуацию.
Фото: соцсети
