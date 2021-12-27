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Жителя Таганрога осудили за побег из ковидного госпиталя

Жителя Таганрога осудили за побег из ковидного госпиталя
В Новочеркасске вынесли приговор 44-летнему мужчине, который сбежал из ковидного госпиталя Таганрога с подтвержденным COVID-19. Об этом на пресс-конференции 29 декабря сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков.

Инцидент произошел 15 мая. Мужчина, проходивший лечение в ковидном госпитале Таганрога, сбежал посреди ночи. Он отправился в Новочеркасск на автобусе, но не успел добраться до казачьей столицы, как его задержали. Всех, кто ехал с ним в общественном транспорте, отправили на самоизоляцию. А на самого пациента завели уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Житель приморского города получил три месяца ограничения свободы. Это подразумевает совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного, которые исполняются без изоляции осужденного от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного госоргана.
Фото: ИА Regnum.
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